В России вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели

Российские покупатели во втором квартале текущего года заинтересовались фильмами на аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray. Среди наиболее популярных жанров: комедии, приключенческие боевики и мультфильмы. Самыми продаваемыми фильмами стали ремейк супершоу 90-х годов – «Спасатели Малибу» в режиссёрской версии с бонусным двадцатиминутным дополнением, мультфильмы «Гадкий я 3» и «Миньоны», «Мумия» (2017) и «Форсаж 8».

Также увеличился интерес к отечественным онлайн-кинотеатрам и проигрывателям винила. Такой всплеск интереса обусловлен снижением числа стриминговых сервисов, стремлением россиян разнообразить свой досуг в условиях тренда на домашнее видеопотребление и возрождением моды на ретро.

Среди наиболее популярных кинотеатров: «Кинопоиск» (в составе Яндекс Плюс), ivi, Premier и Okko. Подписки доступны как в виде цифрового кода, так и частично на физических карточках в магазинах.

Более чем на четверть выросла популярность проигрывателей для воспроизведения «тёплого» аналогового звука относительно второго квартала прошлого года и в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года, чему способствовал широкий выбор моделей, в том числе относительно недорогих из массового сегмента (7-15 тыс. рублей) – средний чек снизился на 18%.

Аудионосители выполнены в основном в форм-факторе кейса с крышкой, оснащены либо встроенными динамиками, либо позволяют подключить внешний усилитель или наушники. Самая популярная модель – Ritmix LP-160B. В среднем на один проданный проигрыватель приходится покупка двух-трёх пластинок. У российских меломанов самыми популярными жанрами оказались рок, классика, поп и джаз. Бестселлеры: Teodor Currentzis:Mahler:Symphony No. 6, «Роджер Уотерс: The Wall», Pink Floyd:Atom Heart Mother, Demons & Wizards:III, Pink Floyd:Best Of Later Years 1987-2019, Iron Maiden:The X Factor.

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