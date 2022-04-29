Русская версия Downdetector перестала работать

Популярный ресурс DownDetector перестал работать в России. На сайте отсутствуют русскоязычные сервисы, а сам сайт перенаправляет на международную версию.

Напомним, Downdetector позволяет отправлять информацию и просматривать какой-либо сбой популярного сервиса. Администраторы никак не прокомментировали решение о закрытии российской версии сайта.

Несмотря на недоступность сервиса, официальные приложения из Google Play и App Store не исчезли. Они также предоставляют возможность отправлять, просматривать отчёты, в том числе о российских ресурсах.

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