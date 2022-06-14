Компания Brand Analytics запустила российский аналог Downdetector – сервис для отслеживания сбоев в работе социальных сетей.

Сейчас «Детектор сбоев» может отслеживать работоспособность по более чем 100 популярным сервисам, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube.

Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова заявила, что ключевым преимуществом нового сервиса является ориентация на российский рынок. По её словам, даже если бы Downdetector не ушёл из России, «Детектор сбоев» в любом случае занял бы львиную долю местного рынка.

В апреле Downdetector перестал работать в РФ. На сайте удалили русскоязычные сервисы, а при заходе происходило перенаправление на международную версию.

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