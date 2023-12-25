Доступный смартфон Redmi Note 13 Turbo получит флагманский чип Snapdragon Gen 2

Весною Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Turbo, который первым в мире получил чип Snapdragon 7+ Gen 2 (урезанный Snapdragon 8+ Gen 1) что позволило стать девайсу самым производительным в своей ценовой категории. Сегодня стало известно, что компания готовит Redmi Note 13 Turbo, который будет построен уже на настоящей флагманской платформе сохранив невысокую стоимость.

По словам авторитетного инсайдера Digital Chat Station, грядущий смартфон Redmi Note 13 Turbo получит прошлогодний топовый чип Snapdragon 8 Gen 2. Более того, информатор отмечает, что девайс будет продаваться в ценовом диапазоне от 1500 до 2000 юаней (19 500 – 26 000 рублей).

Презентация Redmi Note 13 Turbo ожидается в первом квартале 2024 года.