Доступный Samsung Galaxy A11 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявил о старте продаж в России нового смартфона Galaxy A11 с 6.4-дюймовым дисплеем, тройной AI-камерой, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией.

Смартфон получил 8 МП фронтальную камеру с функцией «Живой фокус» и тройную основную камеру для различных сценариев съемки: 13 МП объектив с минимальной величиной диафрагмы F1.8 для ярких фотографий в любое время суток, 2 МП линзу с датчиком глубины для создания портретов с эффектом боке и возможностью регулировки уровня размытия заднего фона, а также сверхширокоугольную камеру 5 МП с углом обзора 115° для работы с перспективой. Усовершенствованный модуль для съемки позволяет убрать нежелательные шумы с фотографий, чтобы они выглядели более профессионально.

Новинку можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда в трех цветах – черном, белом и красном – по рекомендованной цене 9 990 рублей.