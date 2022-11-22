Доступный Redmi K60 показали на рендере, смартфон получит обновленную заднюю панель, по сравнению с серией Redmi K50. Однако, изображение может оказаться фанатским творчеством, поэтому не стоит относиться к нему серьезно.

Модуль камеры сделали с закругленной камерой, дисплей плоский, а в правой грани разместили кнопку громкости и питания, которая служит и сканером отпечатков пальцев.

На данный момент про серию Redmi K60 известно немного. Всего ожидается три версии: K60, K60 Pro и K60 Gaming.

Базовому Redmi K60 приписывают 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 120 Гц. Процессором называют Dimensity 8200. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. В основной камере используют 64-мегапиксельный модуль Sony IMX686 с поддержкой OIS.

Старшие модели K60 Pro и K60 Gaming наделят чипсетами Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 соответсвенно.