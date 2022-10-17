«Неубиваемый» смартфон Doogee S96 GT с камерой ночного видения появился в России

На российском рынке появился смартфон Doogee S96 GT, который имеет небольшое сходство с предшественником S96 Pro, однако новинка получила несколько существенных дополнений.

Смартфон обладает высшей степенью защиты IP68 и IP69K, а также имеет сертификат соответствия военным стандартам MIL-STD-810H. Также к его особенностям относится камера с разрешением 20 Мп и опцией ночного видения.

Doogee S96 GT получил 6,22-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. В качестве операционной системы выступает Android 12.

За автономность отвечает батарея ёмкостью 6350 мАч. Также есть поддержка GPS, модули NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Doogee S96 GT в России начинается от 15 467 рублей.

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