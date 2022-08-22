Сверхпрочные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12000 мАч появились в продаже

Смартфоны серии Doogee S89 c прочным корпусом и внушительным аккумулятором емкостью 12000 мАч стали доступны для российского пользователя.

По словам разработчиков, это первый и единственный в мире смартфон, особо устойчивый ко всем вызовам внешней среды, который будет поставляться с зарядным устройством мощностью 65 Вт. Одного заряда должно хватить от трех до пяти дней активного использования. Это очень удобно для водителей дальнего следования, туристов и экстремалов.

Ключевые характеристики Doogee S89:

Дисплей 6,3 дюйма;

Камера ночного видения SONY IMX350 20MP;

Чипсет MediaTek Helio P90 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ;

Наличие NFC;

Операционная система Android 12;

Габариты – 172 х 86 х 19,4 мм, 400 гр.

Уникальность этой серии заключается в световом эффекте RGB, который позиционируется как “дышащий свет». Это подсветка, расположенная на задней панели телефона в виде светящейся “маски”.

Сегодня серия Doogee S89 появилась в продаже на AliExpress. В рамках программы скидок цены на серию S89 будут снижены в течение ограниченного времени. С 22 по 26 августа на оба устройства этой серии будет действовать скидка 50%.

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