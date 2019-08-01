В продаже появился бюджетный флагман DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами

Бюджетный флагманский смартфон DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами появился в продаже. Смартфон оснащён модулем на 16 Мп с 6-элементной линзой, позволяющая вести съемку под углом 130 градусов, а также двумя вспомогательными 5- и 2-мегапиксельных фотомодуля.

Устройство оснащено IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1080p. В качестве процессора используется Octa Core 4 x Cortex-A53 Helio P60 с частотой 2.0 ГГц и внутренняя память до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4350 мАч без функции быстрая зарядки. Отдельно отмечается противоударный и защищенный от влаги экран.

Смартфон DOOGEE N20 PRO уже доступен в продаже на AliExpress по цене от 15 тысяч рублей.