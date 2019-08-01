Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В продаже появился бюджетный флагман DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами

Бюджетный флагманский смартфон DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами появился в продаже. Смартфон оснащён модулем на 16 Мп с 6-элементной линзой, позволяющая вести съемку под углом 130 градусов, а также двумя вспомогательными 5- и 2-мегапиксельных фотомодуля.

  • N20pro Image3

Устройство оснащено IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1080p. В качестве процессора используется Octa Core 4 x Cortex-A53 Helio P60 с частотой 2.0 ГГц и внутренняя память до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4350 мАч без функции быстрая зарядки. Отдельно отмечается противоударный и защищенный от влаги экран.

Смартфон DOOGEE N20 PRO уже доступен в продаже на AliExpress по цене от 15 тысяч рублей.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

В продаже появился бюджетный флагман DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами

Представлен новый магазин для консолей Xbox

Представлен Pixel 4A: бюджетный флагман за 25 тысяч рублей

Новый «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Представлен смартфон Realme V5: китайская платформа и экран на 90 Гц

Утечка: DualSense сможет работать на 3-4 часа дольше DualShock 4

Опубликовано изображение Google Pixel 5 5G и Pixel 4a 5G

Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить