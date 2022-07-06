DNS начал продавать Xbox Series X за 65 тысяч рублей

Сеть магазинов DNS начала продавать Xbox Series X за 64 999 рублей. Это на 15 тысяч дешевле, чем в «М.Видео» и «Эльдорадо». Консоль доступна для покупки с доставкой в течение трёх дней.

Компания решила не раскрывать, как и откуда появилась небольшая партия Xbox Series X. По всей видимости, их ввезли в страну по программе параллельного импорта, как это ранее сделали «М.Видео», Ozon и прочие магазины.

Кроме того, DNS запустил продажи карт оплаты Xbox Game Pass для ПК на три месяца по цене 2999 рублей.

Ранее в «М.Видео» и «Эльдорадо» появилась подписка Xbox Game Pass Ultimate по рекордной цене, что возмутило многих покупателей.

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