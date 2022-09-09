DNS начал продавать карты оплаты Xbox Game Pass

Торговая сеть DNS объявила о возвращении в продажу карт оплаты и активации кодов Xbox Game Pass для PC и консолей.
Покупателям доступны следующие варианты:
- Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц — 898 рублей;
- PC Game Pass на три месяца — 1799 рублей;
- Xbox Game Pass на три месяца — 1829 рублей
- Xbox Game Pass Ultimate на три месяца — 2694 рубля
- Xbox Live Gold на год — 4399 рублей.
Напомним, что карты оплаты отсутствовали в ассортименте несколько месяцев. По всей видимости, DNS смог организовать поставку по механизму параллельного импорта.
Ранее в торговой сети стартовали продажи PlayStation VR.
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