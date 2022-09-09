DNS начал продавать карты оплаты Xbox Game Pass

Торговая сеть DNS объявила о возвращении в продажу карт оплаты и активации кодов Xbox Game Pass для PC и консолей.

Покупателям доступны следующие варианты:

Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц — 898 рублей;

PC Game Pass на три месяца — 1799 рублей;

Xbox Game Pass на три месяца — 1829 рублей

Xbox Game Pass Ultimate на три месяца — 2694 рубля

Xbox Live Gold на год — 4399 рублей.

Напомним, что карты оплаты отсутствовали в ассортименте несколько месяцев. По всей видимости, DNS смог организовать поставку по механизму параллельного импорта.

Ранее в торговой сети стартовали продажи PlayStation VR.

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