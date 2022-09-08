В DNS снова продают старые PlayStation VR за 40 000 рублей

Торговая сеть DNS возобновила продажи первого поколения гарнитуры виртуальной реальности Sony PlayStation VR. Цена составляет 39 999 рублей.

Для сравнения, в прошлом году новинка стоила 22 900 рублей, а на том же «Яндекс Маркете» шлем можно найти за 29-37 тысяч рублей.

Судя по всему, здесь речь идет о поставках по параллельному импорту. Однако, точных данных о том, из какой страны ввозят шлемы, пока нет. По фото можно предположить, что VR-гарнитуру привезли из Франции или другой франкоговорящей страны. Это может быть Бельгия, Монако, Люксембург или некоторые африканские страны.

Доступное количество PS VR также не известно.

Что касается PS VR 2, то эта модель выйдет в 2023 году, но точной даты пока нет. Доедет ли новинка до России еще один открытый вопрос.

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