DNS увеличил цены на технику до 30%

Глава сети DNS Дмитрий Алексеев объявил на странице в Facebook, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».

Алексеев рассказал, что вчера возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, а продажи выросли почти в два раза. Кроме того, он объявил о росте цен до 30%.

Вчера с 8:30 утра перестал работать интернет-магазин DNS. В компании объяснили это сбоем, но отказались комментировать изменения цен в розничных магазинах. Например, iPhone 13 на 128 Гб предлагается за 103 999 рублей вместо 79 тысяч рублей. Похожая ситуация наблюдается в Ситилинк.

Стоимость iPhone 13 в Ситилинк. iPhone в синем цвете предлагается за 89 тысяч рублей, аналогичная модель в розовом цвете – 95 910 рублей.

Сейчас в официальном интернет-магазине Apple стоимость iPhone 13 128 Гб составляет 79 990 рублей, но увеличились сроки доставки заказов.

Стоимость iPhone 13 в интернет-магазине Apple

Другие ритейлеры пока оставили стоимость на продукцию Apple без изменений.

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