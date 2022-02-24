DNS резко повысил цены на технику

В сети появилась информация о новых ценах на технику в магазинах DNS. Сайт интернет-магазина не работает с 8:30 по мск.

Как сообщают пользователи, продавцы розничных точек начали изменять ценники на технику. На фотографиях стоимость iPhone 13 на 128 Гб составляет 103 999 рублей вместо 79 тысяч рублей, а новый Macbook Pro на 14-дюймов оценивается в 247 тысяч рублей (190 т. старая цена).

Сайт DNS упал, а в это время продавцы из-за «укрепления» рубля переклеивают ценники. pic.twitter.com/ItnwloAvWP — Двач (@ru2ch) February 24, 2022

При попытке перейти на сайт DNS выдаётся ошибка «502 Bad Gateway». Представители магазина объяснили это внештатной ситуацией и отказалась отвечать на вопрос об изменении цен на технику.

В «М.Видео», «Эльдорадо» и «Ситилинк», стоимость осталась без изменений.

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