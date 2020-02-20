Флагманские Samsung Galaxy S20 уже можно заказать в России
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Новости

Флагманские Samsung Galaxy S20 уже можно заказать в России

Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 прибыла в Россию. Сейчас все желающие могут оформить предзаказ на любой из трёх смартфонов.

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20

При покупке в подарок дают фирменные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+. Стоимость новинок составляет:

  • Galaxy S20 — 69 990 рублей
  • Galaxy S20+ — 79 990 рублей
  • Galaxy S20 Ultra — 99 990 рублей

Также есть возможность приобрести устройства по программе трейд-ин. Максимальную скидку дадут, если вы принесёте iPhone 11 Pro Max на 512 Гб. В этом случае Samsung “скосит” до 50 тысяч рублей. Помимо iPhone можно сдавать даже iPad практически всех поколений. Если же вы решите отдать предпоследний флагманский Galaxy S10 Plus, то скидка достигнет не больше 34 200 рублей. Вот такая арифметика.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung представила флагманскую линейку S20 около недели назад. До пользователей устройства начнут доходить только в марте. На сайте датой отправки товара стоит 4 марта.

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