Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max сравнили в скорости

Интересное сравнение провели на YouTube-канале EverythingApplePro. Автор сравнил быстроту работы флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти, который пока невозможно приобрести в России и iPhone 11 Pro Max – флагман Appel с 4 ГБ ОЗУ. Такое сравнение в работе должно было ответить на вопрос: так ли уж важен объем оперативной памяти?

Сразу стоит отметить, что флагманский девайс от Samsung оснащен чипсетом Snapdragon 865, который теоретически быстрее Apple A13, чипсета, который установлен в устройстве от Apple. В первом тесте использовались одинаковые приложения, установленный на обоих девайсах. Сравнивалась скорость загрузки. Этот раунд закончился победой iPhone 11 Pro Max, который лишь на 13 секунд оказался быстрее своего конкурента.

Второй раунд неожиданно для всех принес совсем другие результаты. В этом случае, видимо о себе дала знать оперативная память iPhone, которая по объему в три раза меньше, нежели у Galaxy S20 Ultra. Теперь уже победу праздновали почитатели южнокорейского бренда. Флагману Samsung удалось опередить своего конкурента почти вдвое. Если iPhone 11 Pro Max потребовалось на все чуть более двух минут, то Galaxy S20 Ultra справился за 1 минуту и 5 секунд.

А вот если сравнить скорость загрузки устройств, то здесь опять впереди iPhone 11 Pro Max, хоть и не на много. Это же касается и системы распознавания лица, которая работает лучше на устройстве американского производителя. В целом же, автор тестирования сделал вывод, что при обычных условиях работы, преимущества смартфонов не заметны и работают они практически на одном уровне.