Для Samsung Galaxy Note 9 вышло обновление безопасности

Вслед за топовыми моделями, Samsung начала развертывать исправление безопасности для Galaxy Note 9. Пока что обновление вышло в Южной Корее.

Новая версия прошивки получила номер N960NKSU3FUC1. Помимо исправлений ошибок Google, патч безопасности Samsung от марта 2021 года включает исправления трех уязвимостей, связанных с процессором Exynos 990, и 16 других уязвимостей, связанных с устройствами Galaxy. На других рынках новинка появится в ближайшие дни.

Отметим, что Galaxy Note 9 был выпущен в августе 2018 года с Android 8.1 Oreo. С тех пор он получил два основных обновления ОС Android. На данный момент смартфон работает под управлением One UI 2.5 на базе Android 10 и получает ежемесячные патчи безопасности.