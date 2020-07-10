DJI увеличила дальность полётов дронов в новом апдейте ПО

Флагман в дроностроении, компания DJI сделала важное функциональное обновление своих летательных аппаратов. Речь в данном случае идет о моделях DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic 2 Zoom. Так, дальность полета этих устройств увеличена благодаря внедрению обновления v01.00.0670. Уже сейчас дроны могут летать на расстояние до 10 км.

Но это не все, что привнесло в функционал обновление. Так, все обладатели летательных устройств получат увеличенное время работы пульта управления летательным аппаратом при условии низкой температуры. Изменения коснулись и настроек автозаряда, которая теперь достигает двух суток.

Если говорить об исправлении ошибок, то и здесь есть свои нюансы. Довольно часто обладатели дронов от DJI жаловались на не сбалансированный кардан после самопроверки. Теперь эта ошибка исправлена путем автоматической калибровки карданного подвеса в DJI GO 4. Также отметим исправление ошибки при обходе препятствий при использовании MSDK.

Ну и последнее, и самое главное – это увеличение дальности полета до 10 км и 6 км для FCC и CE/MIC/SRRC соответственно. Но здесь стоит обратить внимание на то, что дальность полета зависит от региона, где используется дрон. Так, для США она составляет 10 км, для Китая – 6 км.