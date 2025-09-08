DJI готовит свою первую полнокадровую беззеркальную камеру



В сеть слили малоинформативный тизер DJI, который намекает на скорый анонс своей первой полнокадровой беззеркальной камеры. Дата презентации указана — 15 сентября.

По предварительным данным, новинка получит крепление L-mount, совместимое с объективами Leica, Panasonic и Sigma. Такое решение позволит компании сразу выйти на рынок с широкой экосистемой оптики.

Кадры из тизера

Напомним, что китайская компания DJI владеет шведским производителем Hasselblad. Такое партнерство принесло свои результаты — в виде камеры Hasselblad X2D II 100C с автофокусом и использованием LiDAR, разработанным при участии DJI.

Hasselblad X2D II 100C

Будущая камера, по слухам, получит квадратный корпус в стиле Sony FX3, но со встроенным электронным видоискателем, размещённым в углу.