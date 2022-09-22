DJI представила стабилизатор для смартфона Osmo Mobile 6

Компания DJI анонсировала стабилизатор Osmo Mobile 6. Устройство получило компактную складную конструкцию, магнитный зажим для смартфона и встроенный монопод.

Также на устройстве есть боковое колесо для регулировки, что значительно позволяет облегчить масштабирование, а также панель состояния с физической кнопкой, которая производит переключение между режимами работы стабилизатора. Кроме того, есть функция быстрого переключения на портретную ориентацию и 3-осевая стабилизация. Заряд и настройки отображаются на миниатюрном дисплее.

Работа DJI Osmo Mobile 6 происходит в автоматическом режиме. Пользователю достаточно поднести к стабилизатору сопряженный смартфон для автоматического открытия фирменного приложения DJI.

Стабилизатор Osmo Mobile 6 доступен по предзаказу за $159 (~9500 рублей).

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