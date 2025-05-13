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DJI выпустила флагманский дрон Mavic 4 Pro с камерой на 100 Мп и лидаром

Новая модель поддерживает запись видео в разрешении 6K с HDR и может пролететь до 41 км на одном заряде.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 17:04

Компания DJI представила и запустила в продажу новый флагманский дрон Mavic 4 Pro. Модель получила тройную камеру, систему стабилизации с полным вращением и набор функций для автономного полёта без использования GPS.

Основная камера устройства поддерживает съёмку в разрешении до 100 Мп, а также HDR-видео в 6K при 60 кадрах в секунду. Две дополнительные камеры работают в разрешении 4K при 120 FPS. За стабилизацию отвечает подвес Infinity Gimbal с возможностью поворота на 360 градусов.

Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ, а в версии Creative Combo предлагается 512 ГБ. Полётное время достигает 41 км на одном заряде, максимальная скорость — до 90 км/ч.

Благодаря встроенным лидарам, дрон способен самостоятельно прокладывать маршрут и возвращаться на стартовую позицию без GPS. Это особенно полезно в зонах со слабым сигналом спутниковой навигации.

Вместе с дроном был представлен пульт управления DJI RC Pro 2. Устройство оснащено 7-дюймовым экраном, 128 ГБ памяти и HDMI-разъёмом. Стоимость контроллера — 999 евро (около 90 000 рублей).

Базовая версия Mavic 4 Pro уже поступила в продажу. Цена составляет 2099 евро.

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Источник:
DJI
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