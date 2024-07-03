DJI представила свой первый электровелосипед c OLED-экраном и впечатляющим запасом хода

Компания DJI, широко известная благодаря своим дронам, представила первый электровелосипед Amflow PL. Он оснащен карбоновой рамой, среднемоторным двигателем DJI Avinox, батареей с быстрой зарядкой и рядом других интересных функций.

Amflow PL обладает крутящим моментом 120 Нм. Фирменный электродвигатель DJI Avinox способен развивать мощность до 850 Вт в стандартном и до 1000 Вт в производительном режиме. Пользователям доступны четыре режима управления педалями, в том числе автоматический. Он самостоятельно подстроит необходимую мощность в зависимости от сопротивления.

На карбоновой раме установлен 2-дюймовый OLED-дисплей, отображающий спидометр, техническую информацию и позволяющий управлять функциями электровелосипеда. Управлять им также можно с помощью мобильного приложения.

Электровелосипед Amflow PL доступен с аккумуляторами на 600 или 800 Вт·ч. Запас хода топовой модели — до 157 км, а батареи 600 Вт·ч хватит на 117 км. Благодаря комплектному зарядному устройству Amflow 2A/508W GaN, батарея заряжается от 0% до 75% всего за 1,5 часа. При этом весит электровелосипед всего 19,2 кг.

В случае возникновения проблем велосипед подаст сигнал тревоги и покажет свое местоположение в приложении. Из прочего: USB-порт для зарядки телефона или велокомпьютера, система подвески от Fox и возможность установить задние колеса размером 27,5 и 29 дюймов.

Amflow PL поступит в продажу в конце 2024 года по цене от $7500 до $12850.