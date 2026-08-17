Samsung выпустит сразу два широких «фолда» Galaxy Z Fold9 — для веб-сёрфинга или просмотра видео
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Samsung выпустит сразу два широких «фолда» Galaxy Z Fold9 — для веб-сёрфинга или просмотра видео

Всего в линейке Galaxy будет 5 смартфонов со складными дисплеями, среди которых один с новым соотношением сторон.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:28
Samsung выпустит сразу два широких «фолда» Galaxy Z Fold9 — для веб-сёрфинга или просмотра видео

Смартфон Galaxy Z Fold8 с широким складным дисплеем показал настолько успешные продажи, что Samsung уже увеличила производство этой модели на 1 миллион единиц для нынешнего года. И это ещё не всё, похоже южнокорейский гигант решил расширить линейку складных Galaxy.

По словам инсайдеров, которые дали интервью изданию ETNews, Samsung в следующем году выпустит пять моделей Galaxy со складными дисплеями. Среди грядущих устройств будет один смартфон с новым соотношением сторон. Информатор заявил, что Samsung хочет создать второй широкий складной «фолд», который лучше подойдёт для просмотра видео. У нынешнего широкого «фолда» (Galaxy Z Fold8) дисплей формата 4:3, что отлично подходит для веб-сёрфинга, но создаёт широкие полосы сверху и снизу при просмотре видео в популярных форматах — 16:9 и 21:9. В грядущей новинке будет дисплей с соотношением сторон 16:9, что предоставит пользователю больший выбор формата дисплея, который больше подходит для его опыта эксплуатации.

Источник заявляет, что в следующем году модельный ряд смартфонов Galaxy со складными дисплеями будет выглядеть следующим образом:

  • Galaxy Z Flip9 (вертикальная раскладушка)
  • Galaxy Z Fold9 (соотношение сторон внутреннего дисплея 4:3)
  • Galaxy Z Fold9 (соотношение сторон внутреннего дисплея 16:9)
  • Galaxy Z Fold9 Ultra (классический фолд)
  • Galaxy Z TriFold2 (с трёхсекционным дисплеем).
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