Samsung выпустит сразу два широких «фолда» Galaxy Z Fold9 — для веб-сёрфинга или просмотра видео

Смартфон Galaxy Z Fold8 с широким складным дисплеем показал настолько успешные продажи, что Samsung уже увеличила производство этой модели на 1 миллион единиц для нынешнего года. И это ещё не всё, похоже южнокорейский гигант решил расширить линейку складных Galaxy.

По словам инсайдеров, которые дали интервью изданию ETNews, Samsung в следующем году выпустит пять моделей Galaxy со складными дисплеями. Среди грядущих устройств будет один смартфон с новым соотношением сторон. Информатор заявил, что Samsung хочет создать второй широкий складной «фолд», который лучше подойдёт для просмотра видео. У нынешнего широкого «фолда» (Galaxy Z Fold8) дисплей формата 4:3, что отлично подходит для веб-сёрфинга, но создаёт широкие полосы сверху и снизу при просмотре видео в популярных форматах — 16:9 и 21:9. В грядущей новинке будет дисплей с соотношением сторон 16:9, что предоставит пользователю больший выбор формата дисплея, который больше подходит для его опыта эксплуатации.

Источник заявляет, что в следующем году модельный ряд смартфонов Galaxy со складными дисплеями будет выглядеть следующим образом: