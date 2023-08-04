DJI представила экшн-камеру Osmo Action 4

Компания DJI представила новую экшн-камеру Osmo Action 4, которая получила значительные улучшения в качестве изображения и дизайне.

Одним из главных изменений стал увеличенный сенсор — теперь это 1/1,3-дюймовый сенсор, вместо предыдущего 1/1,7-дюймового в модели Action 3. При этом угол обзора остался прежним и составляет 155 градусов, а диафрагма осталась на уровне f/2,8. Камера может записывать видео в 4K при 120 FPS с поддержкой 10-битного HDR. Система стабилизации также была улучшена и включает технологии Rocksteady 3.0, HorizonBalance и HorizonSteady.

В Osmo Action 4 имеется два дисплея — на передней части расположен 2,25-дюймовый экран с разрешением 360×640, а сзади, около объектива, расположен ещё один экран диагональю 1,4″ и разрешением 320×320. Три микрофона обеспечивают подавление шума ветра.

Дизайн камеры Action 4 остался похожим на предыдущую модель. Кнопка на верхней части позволяет начать запись. Есть слот для карты памяти microSD и аккумулятора справа, а слева находится порт USB-C для зарядки. Важным улучшением стала влагозащита — Osmo Action 4 способен выдержать глубину до 18 метров без защитного кейса и до 60 метров с ним.

DJI Osmo Action 4 доступна по цене $399, что выше, чем стоимость предыдущей модели, которая продавалась за $329. Кроме того, доступен комплект Adventure Combo с тремя дополнительными аккумуляторами, защитными рамами, креплениями и другими аксессуарами, цена которого составляет $499.