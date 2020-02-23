Дизайн нового Instax Mini 11 раскрыли до анонса

Совсем скоро Fujifilm представит новую камеру моментальной печати Intax Mini 11. Судя по дизайну, устройство является обновленным Instax Mini 9.

Новинка появилась на изображениях в пяти цветах: розовом, белом, черном, сиреневом и голубом. Возможно, их будет еще больше.

Характеристики Mini 11 пока что не раскрыты. Но до ее официального анонса остается совсем немного. Камеру должны представить на специальном мероприятии компании 26 февраля.