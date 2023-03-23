diHouse взяла на себя сервисную поддержку iPhone и других продуктов Apple

Компания diHouse начала предоставлять собственную сервисную поддержку для всех устройств Apple, которые были ввезены ею на российский рынок.

Это стало возможным после того, как с марта 2022 года официальные поставки продукции Apple на российский рынок были прекращены. В результате на продукцию Apple, ввезенную в Россию, не распространяется гарантия производителя и уровень поддержки зависит исключительно от продавца и дистрибьютора, ответственного за поставку товара.

Теперь дистрибьютор, а не вендор, будет заменять товар в случае заводского брака или неустранимого дефекта производства и проводить ремонт в сервисных центрах, с которыми компания diHouse заключила договоры о сотрудничестве.

На коробке устройства Apple, ввезенного в Россию компанией diHouse, наклеен соответствующий стикер с информацией о товаре и логотипом компании.

В связи с нынешней ситуацией компания diHouse настоятельно рекомендует всем покупателям устройств Apple обязательно уточнять у продавца уровень сервисной поддержки, так как производитель не несет гарантийных обязательств за товары, ввезенные в Россию.