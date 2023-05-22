Digital Foundry: мощная PS5 Pro и улучшенный Xbox пока не нужны

После появления слухов, что Sony готовит выпуск PS5 Pro в конце 2024 года, а глава Take-Two, Штраус Зельник, высказал ожидания относительно улучшенных версий PS5 и Xbox Series, журналисты Digital Foundry решили обсудить актуальность выхода обновленных консолей в ближайшие годы.

В ходе своего подкаста эксперты пришли к общему мнению, что в настоящий момент нет необходимости в выпуске таких улучшенных моделей.

Один из участников, Алекс Батталия, согласился с коллегами, отметив, что выход PS5 Pro и «Xbox Series Z» только усложнит жизнь разработчикам, которым придется адаптировать игры для еще большего количества устройств. Кроме того, он считает, что текущее поколение консолей только начинает свой путь, поскольку на PS5 и Xbox Series X|S вышло относительно немного игр, которые не были доступны на предыдущих версиях консолей.

Другой эксперт, Джон Линнеман, поделился своим мнением, что если Sony все же планирует выпустить новую консоль, то это скорее будет более компактная и доступная версия, наподобие PS5 Slim. По его мнению, в данный момент нет необходимости в более мощных консолях на рынке.