Держатели карт Mastercard в Россельхозбанк получили Garmin Pay

Держатели карт Mastercard АО «Россельхозбанк» получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin. Клиентам РСХБ доступны все основные мобильные платежные сервисы, распространенные в России, в том числе Garmin Pay. Сообщается в пресс-релизе банка, который поступил в редакцию.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно зарегистрировать свою карту Mastercard АО «Россельхозбанк» в мобильном приложении Garmin Connect (раздел Garmin Pay) и добавить часы Garmin для синхронизации устройств.

Сервис Garmin Pay предоставляется клиентам банка на бесплатной основе. При этом все преимущества программы лояльности банка и платежной системы при совершении операций с использованием Garmin Pay сохраняются.