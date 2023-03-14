Депутаты Госдумы предложили запретить штрафы за лайки в соцсетях

Представители Госдумы от партии «Новые люди» разработали законопроект, который запрещает штрафовать людей за выражение своих эмоций в виде лайков в социальных сетях.

По словам инициаторов законопроекта, привлечение к административной ответственности за лайки является неприемлемым, так как не соответствует свободе выражения мнения.

В случаях, когда лайки рассматриваются как возбуждение ненависти или дискредитация российской армии, авторы законопроекта предлагают дополнить статьи Кодекса об административных правонарушениях, указав, что это не относится к выражению эмоций через лайки в социальных сетях.