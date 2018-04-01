Демонстрационную раскладушку Moto Razr превратили в хлам
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Новости

Демонстрационную раскладушку Moto Razr превратили в хлам

Motorola представила свою гибкую раскладушку, сыграв на ностальгических чувствах пользователей, еще осенью прошлого года. Выход новинки переносился уже несколько раз. Сейчас Motorola Razr доступна для предзаказа. Предварительно ее можно подержать в руках в магазине.

Понятно что желающих было много. Однако, тот вид, в который пришло устройство, трудно оправдать чем-либо.

Изображения «убитой» раскладушки опубликовал Макс Вейнбах в своём Twitter. На первом фото видно, что на экране остались заметные вмятины и характерная полоска на месте сгиба. На другом фото от смартфона уже не осталось ничего:

  • 977616dc E7dd 41c2 995a 9cfaa31df449
  • Motorola Razr
  • 924c567f 9fba 49b0 97f6 1c3f0233d78b
«Теперь я понимаю, почему Samsung держит Galaxy Fold под стеклом, а не в виде демоверсии, подобной этой.»

Ранее пользователи уже делились подобными изображениями. На них дела у гибкого смартфона идут не очень.

Возможно, при максимально бережном использовании так быстро устройство не испортится. Но со временем это произойдёт в любом случае, об этом честно рассказала Motorola. Компания даже опубликовала инструкцию для пользователей Motorola Razr.

Напомню, что стоимость гибкой раскладушки составляет $1500. При этом характеристики у неё довольно посредственные. Возникает вопрос — стоит ли она своих денег?

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