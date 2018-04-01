Демонстрационную раскладушку Moto Razr превратили в хлам

Motorola представила свою гибкую раскладушку, сыграв на ностальгических чувствах пользователей, еще осенью прошлого года. Выход новинки переносился уже несколько раз. Сейчас Motorola Razr доступна для предзаказа. Предварительно ее можно подержать в руках в магазине.
Понятно что желающих было много. Однако, тот вид, в который пришло устройство, трудно оправдать чем-либо.
Изображения «убитой» раскладушки опубликовал Макс Вейнбах в своём Twitter. На первом фото видно, что на экране остались заметные вмятины и характерная полоска на месте сгиба. На другом фото от смартфона уже не осталось ничего:
Ранее пользователи уже делились подобными изображениями. На них дела у гибкого смартфона идут не очень.
Возможно, при максимально бережном использовании так быстро устройство не испортится. Но со временем это произойдёт в любом случае, об этом честно рассказала Motorola. Компания даже опубликовала инструкцию для пользователей Motorola Razr.
Напомню, что стоимость гибкой раскладушки составляет $1500. При этом характеристики у неё довольно посредственные. Возникает вопрос — стоит ли она своих денег?
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