В App Store вышла копия приложения «ВТБ Онлайн»

Банк «Возрождение», который с 2018 года принадлежит ВТБ, выпустил в App Store бесплатное приложение «Баланс Онлайн».

Приложение полностью повторяет функционал «ВТБ Онлайн», которое удалили из App Store в конце марта 2022 года из-за блокирующих санкций США.

Редакция The GEEK загрузила приложение «Баланс Онлайн» и смогла пройти авторизацию по номеру карты ВТБ. Интерфейс приложения остался без изменений, как и функционал.

С конца февраля «ВТБ», «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» находятся под «блокирующими санкциями». Официальные приложения финансовых организаций были удалены из App Store и Google Play.

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