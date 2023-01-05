Dell представила профессиональный монитор UltraSharp с IPS Black и поддержкой 6K

Вслед за 27-дюймовым профессиональным монитором Samsung ViewFinity S9 у которого разрешение экрана составляет 5K, компания Dell представила свой вариант в ценовом сегменте Pro Display XDR от Apple. Им стал 32-дюймовый монитор UltraSharp с разрешением 6K.

Фото: Dell

И если 5K монитор от Samsung больше нацелен на аудиторию, которая присматривается к Studio Display от Apple стоимостью $1599, то новый Dell UltraSharp 32” — ориентирован на профессионалов, кто будет смотреть в сторону Pro Display XDR от Apple стоимостью $5000.

При этом сама Dell стоимость на свой монитор не озвучила, но не стоит ожидать, что она будет значительно уступать Pro Display XDR.

Фото: Dell

На момент анонса UltraSharp 32 — это первый 6K монитор Dell с дисплеем IPS Black, который передаёт на 41% более глубокий уровень черного и примерно в 1,2 раза у него лучшая точность цветопередачи по сравнению с традиционными IPS дисплеями.

Сам Dell UltraSharp 32” обеспечивает на 150% больше пикселей, чем экран 4K. Цветопередача тут тоже на высоте, производитель обещает широкую цветовую гамму с 99% поддержкой DCI-P3 и Display P3. Кроме того, он обеспечивает отображение 1,07 миллиарда цветов.

Разрешение экрана новинки, как и у топового монитора Apple Pro Display XDR — 6016×3384 точек. Однако пиковая яркость у UltraSharp 32” больше соответствует менее дорогому Apple Studio Display и достигает яркости 600 нит. А вот монитор Apple Pro Display XDR поддерживает яркость в 1000 нит, а пиковая и того выше — 1600 нит.

Интересно и то, что в комплекте с монитором от Dell будет входить подставка, за которую Apple взимает дополнительную плату в размере $1000.

Фото: Dell

Также монитор получил встроенную веб-камеру с двойным усилением 4K HDR с функциями автоматического кадрирования и регулировки освещения, микрофон с функцией эхоподавления и двойные динамики мощностью 14 Вт.

Что касается портов, то тут DisplayPort 2.1 и Thunderbolt 4, а также есть дополнительные на передней панели дисплея, включая пару разъёмов USB-C и порт USB-A. На задней части находятся порт HDMI 2.1, USB-C и четыре USB-A. Кроме того, монитор позволяет подзаряжать ноутбук благодаря Thunderbolt 4 мощностью 140 Вт.

Монитор Dell UltraSharp 32” должен поступить в продажу в период с апреля по июнь 2023 года.