Samsung анонсировали новые игровые мониторы серии Odyssey

В самом начале выставки CES 2023 компания Samsung анонсировала четыре новые модели мониторов. Два из них — игровые, один предназначен для дизайнеров и фотографов, а последний — для просмотра мультимедийного контента.
Флагманским монитором в этом анонсе стала новая модель Odyssey Neo G9 (G95NC). В нём установлена 57-дюймовая ЖК-панель с соотношением сторон 32:9. Разрешение экрана составляет 7680×2160 точек и позволяет использовать один монитор как два монитора с 4K UHD, расположенных рядом друг с другом. Частота обновления новинки составляет 240Гц. Эти цифры буквально означают, что обновление экрана новинки почти четыре миллиарда пикселей в каждую секунду.
Также новинка оснащена разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), этот порт на момент анонса был только у данного монитора. Он поддерживает пропускную способность 54 Гбит/с, что почти в два раза больше, чем у разъёма HBR3 DisplayPort 1.4a (32 Гбит/с), а также больше, чем у HDMI 2.1 (48 Гбит/с).
Единственными устройствами, поддерживающими этот стандарт в настоящее время, остаются видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT. Кроме того, новый стандарт DP2.1 поддерживает сжатие Display Stream Compression без потерь, что позволяет использовать более высокие комбинации разрешений и частот обновления, чем те, которые обеспечивает исходная пропускная способность.
Монитор имеет кривизну 1000R и использует мини-светодиодную подсветку со слоем квантовых точек. Он сертифицирован VESA Display HDR 1000. Также Samsung применила матовое покрытие дисплея для уменьшения бликов.
Второй игровой моделью стал Odyssey OLED G9 (G95SC). Модель оснащена 49-дюймовой OLED-панелью с соотношением сторон 32:9. Монитор имеет разрешение 5120×1440 и частоту обновления 240 Гц. А вот поддержка DP2.1 в нём отсутствует.
Дисплей монитора имеет квантово-точечный слой для улучшения насыщенности цвета. Также Samsung утверждает, что он передаёт истинное RGB, что не характерно для OLED-мониторов. Будучи OLED-монитором, он имеет пиксельную локальную регулировку яркости, истинно черный цвет и время отклика, близкое к 0,1 мс.
Samsung Odyssey OLED G9 поддерживает такие приложения, как Netflix, YouTube и Prime Video, поэтому вы можете смотреть контент без подключения к компьютеру. Также есть поддержка Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now через встроенную платформу Samsung Gaming Hub.
Следующая модель предназначена для креативных профессионалов — ViewFinity S9 (S90PC). Этот монитор создан для тех, кто присматривался к Apple Studio Display и имеет примерно те же технические характеристики. Модель оснащена 27-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 5K (5120×2880). Samsung уверяют, что он охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и имеет среднее значение Delta E ≦2 для точности цветопередачи.
Монитор имеет встроенную функцию управления цветом, с возможностью предварительной калибровки с помощью смартфона и приложения Samsung Smart Calibration, хотя специалистам в области фото и видео стоит калибровать более профессиональными средствами. Монитор имеет матовое покрытие.
ViewFinity S9 оснащён разъёмами USB-C и Thunderbolt 4, что делает его идеальным для использования с ПК, Mac и iPad Pro. Дополнительные порты позволяют подключать другие периферийные устройства, а также входящую в комплект камеру 4K SlimFit. А на встроенном Samsung Smart Hub доступны различные мультимедийные приложения.
И последним из анонсированных мониторов стал монитор — Smart Monitor M8 (M80C). Это 4K монитор размером 27-дюймов. Он имеет встроенные приложения для воспроизведения мультимедиа, а также SmartThings Hub для подключения устройств умного дома. По сути, эта модель функционирует как телевизор, за вычетом функций ТВ-тюнера.
Цены и доступность всех четырёх моделей будут объявлены позднее.
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