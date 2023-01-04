Samsung анонсировали новые игровые мониторы серии Odyssey

В самом начале выставки CES 2023 компания Samsung анонсировала четыре новые модели мониторов. Два из них — игровые, один предназначен для дизайнеров и фотографов, а последний — для просмотра мультимедийного контента.

Фото: Samsung

Флагманским монитором в этом анонсе стала новая модель Odyssey Neo G9 (G95NC). В нём установлена 57-дюймовая ЖК-панель с соотношением сторон 32:9. Разрешение экрана составляет 7680×2160 точек и позволяет использовать один монитор как два монитора с 4K UHD, расположенных рядом друг с другом. Частота обновления новинки составляет 240Гц. Эти цифры буквально означают, что обновление экрана новинки почти четыре миллиарда пикселей в каждую секунду.

Также новинка оснащена разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), этот порт на момент анонса был только у данного монитора. Он поддерживает пропускную способность 54 Гбит/с, что почти в два раза больше, чем у разъёма HBR3 DisplayPort 1.4a (32 Гбит/с), а также больше, чем у HDMI 2.1 (48 Гбит/с).

Единственными устройствами, поддерживающими этот стандарт в настоящее время, остаются видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT. Кроме того, новый стандарт DP2.1 поддерживает сжатие Display Stream Compression без потерь, что позволяет использовать более высокие комбинации разрешений и частот обновления, чем те, которые обеспечивает исходная пропускная способность.

Монитор имеет кривизну 1000R и использует мини-светодиодную подсветку со слоем квантовых точек. Он сертифицирован VESA Display HDR 1000. Также Samsung применила матовое покрытие дисплея для уменьшения бликов.

Фото: Samsung

Второй игровой моделью стал Odyssey OLED G9 (G95SC). Модель оснащена 49-дюймовой OLED-панелью с соотношением сторон 32:9. Монитор имеет разрешение 5120×1440 и частоту обновления 240 Гц. А вот поддержка DP2.1 в нём отсутствует.

Дисплей монитора имеет квантово-точечный слой для улучшения насыщенности цвета. Также Samsung утверждает, что он передаёт истинное RGB, что не характерно для OLED-мониторов. Будучи OLED-монитором, он имеет пиксельную локальную регулировку яркости, истинно черный цвет и время отклика, близкое к 0,1 мс.

Samsung Odyssey OLED G9 поддерживает такие приложения, как Netflix, YouTube и Prime Video, поэтому вы можете смотреть контент без подключения к компьютеру. Также есть поддержка Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now через встроенную платформу Samsung Gaming Hub.

Фото: Samsung

Следующая модель предназначена для креативных профессионалов — ViewFinity S9 (S90PC). Этот монитор создан для тех, кто присматривался к Apple Studio Display и имеет примерно те же технические характеристики. Модель оснащена 27-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 5K (5120×2880). Samsung уверяют, что он охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и имеет среднее значение Delta E ≦2 для точности цветопередачи.

Монитор имеет встроенную функцию управления цветом, с возможностью предварительной калибровки с помощью смартфона и приложения Samsung Smart Calibration, хотя специалистам в области фото и видео стоит калибровать более профессиональными средствами. Монитор имеет матовое покрытие.

ViewFinity S9 оснащён разъёмами USB-C и Thunderbolt 4, что делает его идеальным для использования с ПК, Mac и iPad Pro. Дополнительные порты позволяют подключать другие периферийные устройства, а также входящую в комплект камеру 4K SlimFit. А на встроенном Samsung Smart Hub доступны различные мультимедийные приложения.

Фото: Samsung

И последним из анонсированных мониторов стал монитор — Smart Monitor M8 (M80C). Это 4K монитор размером 27-дюймов. Он имеет встроенные приложения для воспроизведения мультимедиа, а также SmartThings Hub для подключения устройств умного дома. По сути, эта модель функционирует как телевизор, за вычетом функций ТВ-тюнера.

Цены и доступность всех четырёх моделей будут объявлены позднее.