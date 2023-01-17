В 2024 году в ноутбуках появится новый тип оперативной памяти

В отраслевой организации JEDEC разрабатывают новый стандарт оперативной памяти, который скоро станет доступен. Речь идёт о спецификациях CAMM 0.5, актуальных на данный момент, а версия 1.0 может появиться позже в этом году.

Этот стандарт касается в первую очередь ноутбуков, при этом сами модули CAMM (Compression Attached Memory Module) в компании Dell представили почти год назад. Технически это объединение двух модулей SO-DIMM в один, что позволяет экономить место в ноутбуках.

Один модуль CAMM на 57% тоньше SO-DIMM, при этом двухсторонний вариант обеспечивает ёмкость в128 ГБ, что позволит заменить сразу 4 модуля по 32 ГБ.

Скорее всего, именно Dell и выпустит новые модули первой. Однако точных сроков или моделей пока нет.