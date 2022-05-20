Delivery Club сообщил об утечке данных

Служба безопасности Delivery Club сообщила об обнаружении утечки данных. В них содержится информация о совершённых заказах, банковские реквизиты остались в безопасности.

Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям. Delivery Club

Ранее в Телеграм-каналах начали появляться сообщений об утечки базы данных сервиса Delivery Club, содержащей 250 млн строк. Они состоят из имён пользователей, номеров телефонов и адресов, на которые были сделаны заказы.

Напомним, что подобная ситуация произошла с базой «Яндекс.Еда» и других сервисов. На их основе неизвестные составили карту с данными пользователями.

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