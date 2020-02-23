Delivery Club и Demeter выпустили антисептики с запахами жизни до режима самоизоляции
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Delivery Club и Demeter выпустили антисептики с запахами жизни до режима самоизоляции

Delivery Club совместно с Библиотекой ароматов» (бренд Demeter в России) создали коллекцию антисептиков для рук с ароматами, чего не хватает в период самоизоляции.

В коллекцию вошли восемь запахов «утраченной жизни»:

  • Парк культуры и отдыха
  • Первое свидание
  • Переговорка свободна
  • Ваша виза одобрена
  • Мне только кончики подровнять
  • Последний ряд
  • Стабильный рубль
  • 100 метров до моря

Как отмечают в компании, каждый аромат основан на ассоциациях. Например, в запахе «Парк культуры и отдыха» имеются цветочные ноты, а в «Первом свидании» аромат шампанского.

  • Delivery Club I Demeter Vypustili Antiseptiki S Zapahami Zhizni Do Rezhima Samoizolyaczii

Получить антисептик можно получить бесплатно 6 мая, сделав заказ в разделе «Продукты» в приложении Delivery Club. Сумма заказа должна быть от 1 тысячи рублей, а также написать в комментарий к заказу «Хочу санитайзер». Акция действует только в Москве.

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