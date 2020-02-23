Власти Москвы попросили маркетплейсы и сервисы по доставке еды снизить комиссию

К сожалению, из-за сложившейся ситуации с пандемией, больше всех страдает малый и средний бизнес. Разные города решают проблемы по-своему. Вот и представители Москвы решили сделать нечто подобное для поддержки этой категории.

Уже сейчас власти столицы России пошли на беспрецедентный шаг: они решили призвать агрегаторов создать программы лояльности для бизнесменов. Основная задумка этой идеи – снижение комиссии.

Один из создателей такой программы заявил, что сейчас вся надежда на агрегаторов и их возможность разработать программы лояльности для малого и среднего бизнеса. С помощью снижения комиссий можно добиться уменьшения расходов в столь сложный период. Уже сейчас идут переговоры на получение субсидий от правительства Москвы на доставку еды, а также на продвижение на онлайн-ресурсах. Стоит отметить, что комиссия агрегатора не должна превышать 20%.

Устанавливая такие требования, власти рассчитывают на то, что в таком случае поддержка бизнеса со стороны города и маркетплейсов будет взаимонаправленной. Основная задумка таким образом должна привести к тому, что часть затрачиваемых средств на работу на онлайн-площадке будет возвращаться назад. На данный момент в список агрегаторов, сотрудничество с которыми дает право на компенсацию входят: «Яндекс.Еда», «Яндекс. Маркет», Wildberries, Delivery Club, «Маркетплейс Беру» и AliExpress Россия. Но этот список не является окончательным, очень скоро в него будут добавлены новые площадки.

Так, представители Delivery Club уже объявили о том, что до конца июня не будут брать комиссий с владельцев несетевых ресторанов, но только в том случае, если сотрудничество началось до 15 марта. Для несетевых ресторанов, которые используют своих курьеров, комиссия была снижена до 15%. Также проскакивала новость о том, что власти Москвы планируют субсидировать до 50% расходов малого бизнеса на продвижение товаров и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.