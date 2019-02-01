Delivery Club будет скрывать номера после жалобы на курьера

Курьер сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, решил воспользоваться служебным положением и написал личное сообщение клиентке сервиса с предложением «зайти на полчасика», пока мужа нет дома. Об инциденте стало известно благодаря посту в Facebook, который написала глава дирекции по связям с общественностью «Почта банка» Ольга Очеретина.

По словам Очертиной, её знакомая получила сообщение в WhatsApp от курьера после того, как он доставил её заказ. В личной переписке он предложил продолжить общение и просился пустить его в квартиру. В поддержке клиентов Delivery Club на жалобу дали ответ и подарили промокод на 200 рублей.

Хочу предать огласке, потому что после обращения к вам, вы предложили ей промокод 200 рублей на следующий заказ. Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей нестрашно? Что кто-то, кому она “понравилась” в определённом смысле, знает ее телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Пишет Очеретина в Facebook

В Delivery Club сообщили, что курьера уже уволили, а сотрудника поддержки отправили на переобучение. Кроме того, представители сервиса заявили, что в ближайшее время номера клиентов перестанут быть открытыми для курьеров.

Яндекс.Еда также приняла меры и начала переводить приложение на платформу «Яндекс PRO», которая заменяет номер на произвольный или короткий добавочный код. Таким образом курьер и заказчик, не сможет узнать реальный номер. Подобная технология уже применяется в Яндекс.Такси.