Умная колонка HUAWEI Sound появилась в России

На российском рынке представлена умная колонка HUAWEI Sound, созданную при поддержке французской аудиотехнологической компании Devialet. Устройство оснащено сабвуфером и тремя широкополосными динамиками Devialet. Технология HUAWEI Share позволяет быстро подключаться к смартфонам и другим источникам сигнала, а поддержка формата High-Res Audio и фирменные алгоритмы обработки Devialet обеспечивают сбалансированное воспроизведение музыкальных композиций в разных жанрах.

Четыре динамика HUAWEI Sound получили акустическую архитектуру Devialet и прошли калибровку по профессиональным алгоритмам.

Помимо четырехдюймового 40-ваттного сабвуфера и трёх пятиваттных широкополосных динамиков колонка HUAWEI Sound получила два симметричных пассивных излучателя, расположенных по фирменной схеме Devialet Push-Push, что обеспечивает звучание громкостью до 90 дБ.

Три широкополосных динамика под управлением фирменной технологии Devialet SPACE с эффектом «Сцены» создают объёмное звучание, как в большом концертном зале. В отличие от традиционной многоканальной стереосистемы, технология рендеринга SPACE не требует наличия нескольких разнесённых в пространстве источников. Данная технология использует специальный алгоритм, который разделяет входной сигнал на три потока и распределяет их между тремя направленными в разные стороны динамиками.

Кроме эффекта «Сцены», технология объёмного звучания SPACE поддерживает еще три режима воспроизведения: «Вокал» с приглушением звука инструментов и выделением голоса, «Hi-Fi» с имитацией живого звука и «Басы» с усилением низких частот для акцентирования ритма.

Разработанная Devialet технология SAM (Speaker Active Matching) дополнительно улучшает качество звучания за счёт распознавая характеристик динамиков и подстройки сигнала в реальном времени. SAM — это единственная запатентованная технология обработки сигнала, в которой реализована точная регулировка смещения одновременно для сабвуфера и пассивного излучателя посредством моделирования динамика и управления движением частиц воздуха.

Колонка HUAWEI Sound получила обновлённую функцию OneHop, которая позволяет подключить смартфон HUAWEI с помощью NFC, просто коснувшись им корпуса колонки, а также технологию высококачественной передачи звука через Bluetooth или AUX-кабель.

Корпус колонки имеет глянцевое покрытие. Устройство получило цветной RGB-индикатор, пульсирующий в такт музыки и управляемый голосовыми командами, а также сенсорные кнопки.

В России HUAWEI Sound будет доступна в черном цвете по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. Продажи стартуют с 25 ноября 2020 года.