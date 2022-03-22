Delivery Club оштрафовали за незаконный сервисный сбор

Роспотребнадзор признал незаконным взимание с пользователей Delivery Club сервисного сбора. Он автоматически был включен при совершении каждого заказа.

Ведомство отмечает, что компания включила в договор об оказании услуг условия, «ущемляющие права потребителя» в соответствии с законом «О защите прав потребителей»:

Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. из решения Роспотребнадзора.

Сервис доставки Delivery Club привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Также компанию обязали устранить данное нарушение.

Представители компании хотели оспорить решение, но Арбитражный суд Москвы 5 марта отклонил претензию. Сейчас «Деливери» собирается обжаловать постановление в суде.

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