Яндекс переименует Delivery Club в «Маркет деливери»

Яндекс объявил о глобальном ребрендинге сервиса Delivery Club, который будет переименован в «Маркет деливери». Новое название отражает расширение сферы деятельности сервиса, который теперь будет заниматься экспресс-доставкой товаров для дома и электроники, помимо сохранения услуг доставки еды.

Изменения в ценовой политике Delivery Club не прошли незамеченными среди пользователей. Они отметили, что стоимость доставки стала выше по сравнению с Яндекс Едой, а также пропали ранее предоставляемые бонусы.