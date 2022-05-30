Персональные данные курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club попали в открытый доступ

Скандальный сайт с персональными данными снова обновился и в этот раз там появились данные о миллионах заказах с сервиса Delivery Club, которые были добавлены 27 мая. В середине мая сайт дополнился данными из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.

Также сегодня стало известно, что в сеть попали персональные данные курьеров Delivery Club и «Яндекс Еда». База состоит из 700 022 строк с личными данными курьеров «Яндекс Еды» и 521 500 строк с данными курьеров Delivery Club.

В «Яндекс Еде» заявили, что слив данных о курьерах — из старой утечки. Партнёрам беспокоиться не о чем, ведь все пароли из базы деактивированы, а доступ к аккаунтам получить невозможно. В Delivery Club уже занялись проверкой по факту возможной утечки данных о курьерах.

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