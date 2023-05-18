«Яндекс» показал новый логотип «Маркет Деливери»

Ребрендинг Delivery Club запланирован на июнь 2023 года. Также «Яндекс» запустит обширную рекламную кампанию в рамках ребрендинга, с целью привлечения новых пользователей через расширение товарных категорий, сообщили в компании.

В августе 2022 года «Яндекс» объявил о приобретении Delivery Club, а затем начал переводить сервис и «Яндекс Еду» на единую технологическую платформу. В феврале 2023 года глава обеих платформ, Роман Маресов, заявил о намерении компании сохранить бренд Delivery Club, поскольку пользователи полюбили его.

16 мая стало известно, что Delivery Club изменит свое название на «Маркет Деливери» и сосредоточится на экспресс-доставке различных товарных категорий, включая электронику, товары для дома и другие. За последние несколько месяцев сервис развивал свою «непродуктовую» линейку, позволяя клиентам заказывать товары из аптек, зоомагазинов и игрушек для взрослых.

18 мая компания подтвердила свои намерения о проведении ребрендинга и сообщила, что сохранит возможность заказывать еду из ресторанов. Условия сотрудничества как для ресторанов, так и для курьеров останутся без изменений. «Яндекс» отметил, что появление новых магазинов в «Маркет Деливери» позволит увеличить плотность заказов и, следовательно, доход курьеров.