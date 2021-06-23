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Новости

Цветные Macbook Air появятся в конце года

Инсайдер Джон Проссер сообщил, что осенью Apple покажет обновлённый MacBook Air в цветном корпусе. Эту информацию также подтвердили журналист Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Минг-Чи Куо.

Новинки получат те же цвета, что и новый Mac 24, а вот клавиатура и рамка будут белыми. Внутри будет установлен процессор Apple M1X или Apple M2 (похоже, это одно и то же). При этом, по словам Гурмана, новые ноутбуки могут получить магнитный разъём зарядки MagSafe и два USB Type-C / Thunderbolt.

Технические параметры пока не сообщаются, как и цена. Однако можно ожидать, что новинка будет дорогой. А позднее ожидается выход уже MacBook Pro на новом процессоре от Apple.

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Источник:
DigitalTrends
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