Apple стала вторым по популярности брендом складных смартфонов в США

Исследовательская компания Counterpoint Research провела опрос об отношении к раскладушкам среди жителей США. Результаты оказались странные.

Опрос показал, что 28% пользователей рассматривают складные смартфоны в качестве следующей покупки. Наиболее востребованным брендом оказался, ожидаемо, Samsung.

Вторым по популярности брендом оказалась Apple. У компании нет ни одного складного смартфона, но при этом ее выбирали 39% опрошенных. Третье место досталось Motorola — 6%.

Также Counterpoint Research узнал, что 46% респондентов готовы покупать форм-фактор раскладушки, на конструкцию «книжки» приходится еще 35%.