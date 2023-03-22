Анонсирована Counter-Strike на движке Source 2

Valve официально анонсировала Counter-Strike 2. Как и ожидалось, игра получила новый графический движок Source 2.

Сама игра будет доступна в качестве бесплатного обновления CS:GO. Все особенности, карты и предметы из прошлой версии перейдут в новый проект и получат значительные улучшения. Небольшая часть карт получит редизайн, а другая обзаведётся улучшенным освещением.

Counter-Strike 2 — это бесплатное улучшение CS:GO, которое выйдет этим летом. Так что готовьте снаряжение, оттачивайте своё мастерство и готовьтесь к грядущему! Valve

Звуки для Counter-Strike 2 были переработаны: теперь они лучше передают окружение, более различимы и дают больше информации. Также доработан их баланс, чтобы игра звучала как можно приятнее.

Более того, дым от дымовой гранаты будет динамичным, текстуры значительно улучшат, а частота, с которой сервер обновляет данные об игре, станет нулевой.

Релиз Counter-Strike 2 состоится летом 2023 года, а 22 марта начинается ограниченное тестирование.