Counter-Strike 2 может выйти на мобильных платформах

Бета-версия Counter-Strike 2 каждый день приносит новые сюрпризы. Недавно было обнаружено упоминание «Mobile» в коде игры, что связывают с возможностью реализации игры на мобильной платформе с помощью движка Source 2.

Однако не стоит доверять всем строкам кода, так как Valve могла намеренно внести эти изменения, чтобы вызвать шумиху и обсуждения перед релизом проекта.

Также известно, что в CS 2 добавится новое оружие, цветные дымовые гранаты и труба для атаки в ближнем бою. Все эти нововведения будут доступны в режиме «Королевская битва».

Одной из интересных особенностей новой части Counter-Strike будет другой метод борьбы с читерами. Если во время матча будет обнаружен читер, то результаты игры будут аннулированы и сам матч будет отменен.