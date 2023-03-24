Бета-версия Counter-Strike 2 появилась на торрентах

Новая бета-версия игры Counter-Strike 2 попала в сеть всего через несколько дней после начала ее тестирования. Как предполагается, опубликовал ее один из участников, получивших доступ к игре.

При этом в сеть попала настоящая версия игры, что подтвердил один из пользователей в Twitter. Также он опубликовал несколько скриншотов и отметил, что многопользовательский режим пока не работает, но можно играть с ботами через эмулятор Goldberg.

Напомним, что Counter-Strike 2 является глобальным обновлением игры CS:GO, которое переносит игру на новый движок Source 2. Valve улучшила графику, освещение, переработала несколько карт, а также добавила новые функции, такие как нулевой тикрейт.

Полноценный запуск игры Counter-Strike 2 запланирован на лето 2023 года.