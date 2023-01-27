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ColaPhone станет совместным проектом Coca-Cola и Realme

На днях появились первые изображения таинственного ColaPhone – первого смартфона от компании Coca-Cola. Об этом тогда рассказал надежный инсайдер Ice Univers. Сегодня стали известны другие детали причудливого устройства.

Оказалось, что ColaPhone является плодом сотрудничества Coca-Cola и Realme. О чём рассказало индийское подразделение Realme в Twitter, но все детальные подробности пообещали раскрыть в самое ближайшее время.

Если выдвигать предположения на основе слитых изображений ColaPhone, то компания готовится выпустить забрендированный бюджетный смартфон Realme 10 4G.

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Источник:
Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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