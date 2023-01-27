ColaPhone станет совместным проектом Coca-Cola и Realme

На днях появились первые изображения таинственного ColaPhone – первого смартфона от компании Coca-Cola. Об этом тогда рассказал надежный инсайдер Ice Univers. Сегодня стали известны другие детали причудливого устройства.

Оказалось, что ColaPhone является плодом сотрудничества Coca-Cola и Realme. О чём рассказало индийское подразделение Realme в Twitter, но все детальные подробности пообещали раскрыть в самое ближайшее время.

Если выдвигать предположения на основе слитых изображений ColaPhone, то компания готовится выпустить забрендированный бюджетный смартфон Realme 10 4G.