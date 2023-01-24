Coca-Cola выпустит смартфон ColaPhone

Популярный и надежный инсайдер Ice Universe опубликовал изображение первого фирменного смартфона от Coca-Cola. Новинка будет носить название ColaPhone.

Панель смартфона выполнена, конечно же, в красном цвете, сбоку разместили большой логотип бренда.

Технические характеристики ColaPhone не известны, рендеры показывают только сдвоенную камеру. Инсайдер предполагает, что Coca-Cola не будет самостоятельно выпускать смартфоны. Скорее всего, устройство выйдет в рамках коллаборации с каким-либо популярным производителем Android-смартфонов.